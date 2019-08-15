Для водоснабжения Новороссийска и Геленджика построят новый трубопровод

До 2023 года на Кубани планируют построить новую нитку Троицкого группового трубопровода, который поставляет воду в Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также в населенные пункты Крымского района. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, после двух случаев прорывов водовода, которые случились на этой неделе.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ночь на вторник, 13 августа, прорвало трубу централизованной системы холодного водоснабжения Троицкого группового водопровода в районе хутора Плавни Крымского района. В среду, 14 августа, на групповом водопроводе вновь случился прорыв на трубе диаметром 1220 мм ПК 71+10. Трещина образовалась размером 200х4 мм. Во время аварий, а также еще некоторое время после промывки системы города Новороссийск, Геленджик и Крымск оставались без питьевой воды. Воду им подвозили на специализированной технике. Одной из причин аварий специалисты связывают сильную изношенность трубопровода (построен в 70-е годы прошлого века), а также возросшее в курортный сезон потребление воды туристами.

По словам главы региона, на строительство новой нитки Троицкого группового водопровода протяженностью более 50 км из краевого бюджета будет направлено порядка 4 млрд руб. В первую очередь будет построен участок от головных водозаборных сооружений в станице Троицкой до Крымска (28 км). В 2019 году планируется построить 18 км водопровода, пять из которых уже готовы. В настоящее время идет проектирование оставшихся 10 км. Их начнут прокладывать в 2020 году.

Василий Хитрых