«Сырьевая компания» получила лицензию на разработку горы-шихана Куштау

Приволжснедра выдали лицензию связанному с Башкирской содовой компанией (БСК, входит в «Башкирскую химию») АО «Сырьевая компания» на разведку и добычу полезных ископаемых месторождения Куштау в Стерлитамакском районе Башкирии. Лицензия выдана 8 августа на срок до 10 августа 2039 года. В 2017 году «Сырьевая компания» получила в Приволжснедрах лицензию на проведение геологоразведки на этом месторождении.

В БСК затруднились сказать, когда приступят к разработке месторождения. «На основе двух предыдущих геологоразведок мы считаем качество (сырья в этом шихане.— Ъ) приемлемым на грани: испытание известняка на качество еще будет»,— отметили в БСК. Объемы вложений в разработку месторождения будут окончательно ясны после утверждения проекта отработки и ТЭО, добавили в компании.

Куштау — одна из крупных известняковых гор-шиханов в Башкирии, образовавшихся путем выхода на поверхность древних рифов. БСК ранее претендовала на передачу в разработку шиханов Тратау и Юрактау, имеющих статус памятников природы республиканского значения. В передаче гор-памятников БСК было отказано. Разработка Куштау должна была стать компромиссным решением для БСК, которая прогнозирует дефицит сырья после 2020 года. Однако общественность до сих пор выступает и в защиту сохранения Куштау, считая ее частью единого древнего горного массива. Куштау является в том числе популярным местом отдыха жителей Стерлитамака. Здесь расположена горнолыжная трасса и дом отдыха. В защиту Куштау выступили и члены Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России, которые весной провели в Башкирии выездное заседание.

БСК — крупнейший в России производитель пищевой и кальцинированной соды, крупный производитель ПВХ и кабельных пластикатов. Контроль принадлежит «Башкирской химии», 38% акций у башкирской госинвесткомпании «Региональный фонд».

Ирина Самойлова