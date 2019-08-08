СПЧ рекомендовал взять шихан Куштау на госохрану

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендовал правительству Башкирии присвоить шихану Куштау статус памятника природы и включить в границы проектируемого геопарка Торатау. Рекомендации были даны после выездного совещания совета, проведенного в Башкирии в марте этого года.

Совет отмечает, что за сохранение Куштау, который власти региона согласились передать в разработку Башкирской содовой компании, выступает «значительная часть» местного населения. «Помимо отмеченной биологической, археологической и геологической ценности этих гор, шиханы имеют высокую рекреационную ценность и туристический потенциал. Здесь располагаются базы отдыха "Алга" и "Шиханы", а также горнолыжный клуб "Куштау", где тренируются юные спортсмены. Гора используется также для парапланеризма, велосипедного спорта, треккинга и экотуризма»,— отмечается в рекомендациях. Экологическая обстановка в Стерлитамаке «далека от идеальной», и использование Куштау способствует профилактике заболеваний, вызванных неблагоприятной окружающей средой, говорится в сообщении СПЧ.

Министерству природы России рекомендовано в связи с этим рассмотреть возможность создания национального парка «Башкирские шиханы», включающего все три шихана — Куштау, Торатау и Юрактау.

Совет отмечает, что все три шихана образуют единый комплекс, взаимосвязаны и поддерживают естественный баланс окружающей среды, биологического и ландшафтного разнообразия.

В 2016 году АО «Сырьевая компания», связанное с крупнейшим производителем кальцинированной соды в стране — Башкирской содовой компанией (БСК, группа «Башхим»), получило лицензию Приволжскнедр на геологоразведку Куштау. Срок действия лицензии истекает 20 июля 2021 года. Руководство Башкирии предложило БСК использовать для своих нужд Куштау, так как компания прогнозирует дефицит сырья с 2021 года. Разработка Куштау должна была стать компромиссным вариантом: БСК претендовала на добычу известняка на близко расположенном к предприятию шихане Торатау, но эта гора имеет статус памятника природы регионального значения, равно как и третий шихан Юрактау. Основными акционерами БСК являются АО «Региональный фонд» Башкирии (38,28% акций), у группы «Башхим» 57,18%.

В рекомендациях СПЧ отмечает, что известняк не является сырьем для получения кальцинированной соды, а используется лишь для получения предприятием углекислого газа путем сжигания и как вспомогательное вещество. В связи с этим БСК рекомендовано рассмотреть вопрос модернизации производства с целью перехода на безызвестняковые методы производства кальцинированной соды, например, отбирать углекислый газ из выбросов промышленных предприятий Стерлитамака. Используемый предприятием метод производства соды (метод Сольве) к тому же характеризуется образованием большого объема отходов, отмечает СПЧ.

До перехода на новую технологию совет рекомендовал предприятию «рассмотреть в качестве источника известняка имеющиеся альтернативные месторождения», в том числе Пугачевское, Буганакское, Юлдашевское, Альмухаметовское и Худолазовское возле Сибая (около 500 км от предприятия).

«Доля известняка в себестоимости кальцинированной соды составляет не более 3,2%. Соответственно увеличение расстояния транспортировки известняка не должно привести к значительному увеличению себестоимости соды»,— отмечают в СПЧ. Из текста рекомендаций следует, что на встрече с членами СПЧ представители БСК подтвердили «принципиальную возможность применения безызвестняковой технологии» производства соды.

Также СПЧ рекомендовал БСК рекультивировать шламонакопители «Белые моря», занимающие почти десятую часть территории Стерлитамака, провести проверку и дезактивацию объекта захоронения жидких отходов производства соды «Кама-2». Резервуар, расположенный на границе Стерлитамакского и Стерлибашевского районов, получен в 1970 годах путем подземного атомного взрыва. Его консервация была запланирована на 2014-2015 годы, но в 2014 году предприятие продлило разрешение на эксплуатацию до 2024 года и сливает в него «значительную часть отходов», отмечает СПЧ.

Ирина Самойлова