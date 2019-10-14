В Петербурге ввели в эксплуатацию новый многофункциональный комплекс

На улице Ильюшина в Приморском районе Петербурга ввели в эксплуатацию новый многофункциональный комплекс. Инвестором проекта выступила компания Steit. Объем вложений в строительство объекта не уточняется.

Общий площадь построенного двухэтажного здания составляет 2 тыс. кв. м. На этапе ввода заполняемость объекта уже достигла 80%. Помимо торговых площадей в комплексе намерены разместить офисные помещения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с начала года уровень вакансии в торговых центрах Петербурга составляет 2,8%. В высококачественных объектах доля свободных площадей снизилась до 1,1%.