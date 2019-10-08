Уровень вакансии в петербургских ТЦ остается неизменным с января

За период с января 2019 года уровень вакансии в торговых центрах Петербурга составляет 2,8%. Как сообщили в Colliers International, открытия новых магазинов происходят за счет ротации арендаторов.

Эксперты отмечают, что в высококачественных объектах доля свободных площадей снизилась до 1,1%. Ожидается, что данный показатель может снизиться еще на 0,5-0,7 п.п.

За девять месяцев текущего года объем предложения торговой недвижимости в городе составлял 3,07 млн кв. м. К концу года рынок могут пополнить еще 129,4 тыс. кв. м за счет двух проектов во Фрунзенском и Московском районах.