В Краснодаре открыли трассу для мотокросса

В минувшую субботу, 12 октября, на месте заброшенной промзоны по улице Фурманова, 1/а открылся круглогодичный лицензированный мототрек. В выходные там прошел чемпионат Краснодарского края, соревнования на Кубок главы Краснодара и «открытый» чемпионат по суперкроссу, сообщили в мэрии.

На территории бывшей промышленной зоны построена новая трасса, стартовая площадка, помещения, где будут расположены ангары для хранения и обслуживания мотоциклов, ремонтные мастерские. Протяженность мототрека — 580 м с перепадом высот до 5 м. На трассе будут тренироваться воспитанники «Регионального центра спортивной подготовки № 1» по мотокроссу.

В дальнейшем на территории планируют построить площадку для занятий велофристайлом и скалодром. По периметру трассы, которую создавали два года, будет проведено дополнительное озеленение.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре планируется построить школу-интернат для одаренных детей по примеру сочинского «Сириуса». Она появится на участке 12 га по улице Воронежской. Земля уже передана из собственности города в собственность края.

Василий Хитрых