В Краснодаре на улице Воронежской построят школу для одаренных детей

В кубанской столице возведут школу-интернат для одаренных детей по примеру сочинского «Сириуса». Она появится на участке 12 га по улице Воронежской. Земля уже передана из собственности города в собственность края.

Как сообщили в мэрии, в школе, которая должна открыться в 2021 году, будет обучаться 1100 учеников. Набор туда будет проходить на конкурсной основе для учеников, окончивших 4-й класс. Отбор учеников со всего Краснодарского края проведут преподаватели КубГУ.

Сообщается, что в школе будут созданы лаборатории естественных наук, спортивный центр, плавательный бассейн. Площадь школы на берегу Кубани рядом с ЖК «Фонтаны» составит 10,2 тыс. кв. м. Проект строительства центра выполнила компания ЕКС.

Василий Хитрых