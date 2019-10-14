Минкурортов Краснодарского края запустило программу «Отдых с видом на горы»

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани запустило новую маркетинговую программу «Отдых с видом на горы». К ее реализации подключились предприятия туристического бизнеса Горячего Ключа, Абинского, Апшеронского и Мостовского районов. По информации ведомства, в настоящее время жителям и гостям курортов Краснодарского края доступно 80 дисконтных туров продолжительностью два-три дня со скидками от 5 до 40%.

Программа «Отдых с видом на горы» включает 43 средства размещения в горных и предгорных территориях региона. Отдыхающим предлагаются экскурсии в горы, рыбалки, конные прогулки, термальные источники и прочее.

Как уточнили в министерстве, по сравнению с началом 2019 года, количество дисконтных туров сегодня увеличилось почти на треть.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что с начала текущего года курорты Краснодарского края приняли 15,2 млн человек. 76% отдыхающих посетили кубанские здравницы в летние месяцы

Василий Хитрых