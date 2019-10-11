С начала текущего года курорты Краснодарского края приняли 15,2 млн человек. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на совещании в Анапе. 76% отдыхающих посетили кубанские здравницы в летние месяцы, рассказали в краевой администрации. По данным главы региона, количество отдыхающих растет.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2018 году курорты Краснодарского края приняли более 17 млн туристов. Это на 1 млн человек больше показателя 2017 года и на 800 тыс. человек выше прогнозного показателя.

По словам господина Кондратьева, от туристов продолжают поступать жалобы на ограничение прохода к морю. Например, в Туапсинском районе собственники санатория берут за это плату, подобные жалобы поступают также из Геленджика. Как сообщили руководители муниципалитетов, территории отелей находятся в собственности, поэтому ставят турникеты. Губернатор поручил данный вопрос до 1 мая будущего года.

Василий Хитрых