На форуме «Дело за малым» в Краснодаре выступит Сергей Галицкий

Экс-владелец «Магнита» и бизнесмен Сергей Галицкий выступит на краснодарском форуме для предпринимателей «Дело за малым». Об этом сообщили организаторы мероприятия в социальных сетях. По их словам, господин Галицкий посещает форум уже второй раз. «Он будет с нами! Нет, не Илон. Сергей Николаевич Галицкий!» - написано в Instagram события.

Бесплатный форум для предпринимателей «Дело за малым» пройдет 18-19 октября в Краснодаре на площадке «Экспоград-Юг». Тема мероприятия этого года – «Человеческий капитал». В качестве гостя форума приглашен российский блогер и бизнесмен Илья Варламов.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, некие российские предприниматели установили в Калифорнии, где находится штаб-квартира основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, билборды с QR-кодом, проходя по которому можно найти видео-приглашение, где бизнесмены на манер «Крылатых качелей» поют песню про основателя Tesla.

Дмитрий Михеенко