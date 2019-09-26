Приглашение на бизнес-форум в Краснодаре привлекло внимание Илона Маска

Основателя SpaceX и Tesla Илона Маска привлекло внимание приглашение российских предпринимателей посетить бизнес-форум “Дело за малым» в Краснодаре, который пройдет в октябре этого года. В Калифорнии, где находится штаб-квартира Маска, были установлены билборды, на которых было написано Kak tebe takoe, Elon Musk? и размещен QR-код, по которому находилась ссылка на видео-приглашение Маска на форум. На том видео бизнесмены на манер «Крылатых качелей» поют песню про основателя Tesla.

Илон Маск не заставил себя долго ждать и ответил по-русски в Twitter под записью одного из пользователей с фото такого билборда: «Язык хорошо подвешен». После на вопрос, привлекло ли его внимание данное приглашение, Маск написал: «Правда».

Форум для предпринимателей «Дело за малым» пройдет в «Экспоград Юг» Краснодара 18 и 19 октября. Его главной темой станет человеческий капитал. В качестве гостя форума приглашен российский блогер и бизнесмен Илья Варламов.

Дмитрий Михеенко