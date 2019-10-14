«Ведомости»: грузы могут вернуться на линию Москва—Санкт-Петербург, используемую «Сапсанами»

Грузовое движение на линию Москва—Санкт-Петербург, используемую «Сапсанами», могут вернуть после окончания строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая свяжет два города, сообщила газета «Ведомости».

По информации издания, в РЖД обсудят комплексный подход к использованию этой железнодорожной линии к декабрю 2019 года. Далее вопрос рассмотрят в Минтрансе. В РЖД от комментариев «Ведомостям» отказались.

Возвращение грузового движения на линию может восстановить потерянные экономические связи и сделать направление более универсальным, полагают собеседники издания. Как отмечает газета, с появлением «Сапсанов» в 2009 году грузовые поезда между Москвой и Санкт-Петербургом курсируют по маршруту, длина которого составляет теперь 1150 км вместо прежних 650 км. Из-за этого многие грузоотправители перешли на автомобильный транспорт.

Напомним, ВСМ планируют запустить в 2026 году, стоимость проекта оценивается в 1,5 трлн руб. Как ранее писал “Ъ”, новая высокоскоростная магистраль, вероятно, не сможет окупиться за счет пассажиров.

Подробнее о том, как ВСМ Москва—Петербург нагрузит бюджет,— в материале “Ъ” «Высокостоимостная магистраль».