Высокоскоростную магистраль Москва – Петербург планируют запустить в 2026 году

Новую высокоскоростную железнодорожную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом планируют запустить в 2026 году. Она станет продолжением ВСМ Москва – Нижний Новгород, которую, в свою очередь, намерены построить на два года раньше. Об этом на встрече с журналистами сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения ОАО «РЖД» Дмитрий Катцын.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в РЖД в настоящий момент прорабатывают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург. При этом в Минтрансе контуры развития магистрали планируют определить до конца этого года. Ориентировочная стоимость реализации проекта оценивается в сумму порядка 1,5 трлн рублей.