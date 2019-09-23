Даниил Медведев продлил финальную стадию

Победителем St. Petersburg Open, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) c призовым фондом $1,2 млн, стал четвертый номер мирового рейтинга Даниил Медведев. Разгромив в финале 15-ю ракетку мира хорвата Борну Чорича, 23-летний россиянин завоевал свой шестой титул за карьеру. Причем с учетом недавней североамериканской серии, завершившейся решающим матчем US Open против Рафаэля Надаля, он сыграл уже пятый финал подряд.

Пять подряд финалов на турнирах ATP — показатель очень высокого уровня мастерства и сумасшедшей уверенности. До прошлой недели из действующих теннисистов добиваться такой стабильности удавалось только самым ярким звездам — Роджеру Федереру, который с июня 2005 года по август 2006 года сыграл 17 финалов кряду, Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и Энди Маррею.

Перед стартом St Petersburg Open корреспондент “Ъ” поинтересовался у президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, сколь велики шансы на то, что к «большой четверке» в этом списке присоединится Даниил Медведев. Ведь после великолепной североамериканской серии на харде победителю турнира Masters 1000 в Цинциннати, а также финалисту Вашингтона, Монреаля и US Open, по идее, требовалась длительная передышка. Да и с точки зрения положения в рейтинге выступление четвертой ракетки мира на петербургском турнире, имеющем сравнительно невысокую категорию «250», значения не имело.

Однако Тарпищев считал иначе. «Медведев не такой, как все. Он особенный. Поэтому думаю, что будет играть на победу»,— ответил он. И оказался прав. Прилетев в Санкт-Петербург из Черногории после отпуска, длившегося всего несколько дней, самый «горячий» теннисист ATP Tour провел четыре матча на «Сибур Арене» без единого серьезного срыва.

Сначала с будущим чемпионом, как ни старались, ничего не смогли поделать соотечественники Евгений Донской и Андрей Рублев. Затем — пробивавшийся в основную сетку через квалификацию белорус Егор Герасимов, обладающий отличной подачей. Ну а в финале испытать на себе мощь Медведева пришлось 15-й ракетке мира Борне Чоричу, который был посеян под четвертым номером. Он младше россиянина на несколько месяцев, заставил говорить о себе еще в 2014 году, когда на турнире в Базеле обыграл Рафаэля Надаля, а в прошлом сезоне, потерпев от Медведева поражение на Wimbledon, затем трижды подряд обыгрывал его в Цинциннати, на US Open и в Париже.

Однако с тех пор соотношение сил между Даниилом Медведевым и Борной Чоричем сильно изменилось. К тому же в последнее время хорвата беспокоят травмы: например, совсем недавно он не смог выйти на матч второго круга US Open. Правда, в Санкт-Петербурге Чорич был чрезвычайно мотивирован, благодаря чему выиграл три своих матча в трех партиях. Но в финале шансов у него практически не было. Сумев нейтрализовать козыри соперника, в том числе очень хлесткий удар справа по линии, Медведев практически идеально действовал на своей подаче, не позволив Чоричу заработать ни одного брейк-пойнта. В итоге — 6:3, 6:1 за 1 час 12 минут. Для россиянина это третий в этом году и шестой титул за карьеру. Теперь он отправится в Китай и выступит на более крупных турнирах в Пекине и Шанхае.

Евгений Федяков