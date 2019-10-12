ФСИН: начальника карельской колонии уволят из-за видео с избиением заключенного

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко пообещал, что начальника исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Ивана Савельева уволят в связи с публикацией видео, на котором тот, предположительно, избивает заключенного. Ролик опубликовал во «ВКонтакте» адвокат Роман Масалев. Запись была сделана в 2014 году.

«Этот сотрудник, конечно, будет уволен, это даже не обсуждается. На сегодняшний день туда выехала комиссия центрального аппарата, она сейчас работает, изымает документы, проверяет все видеоархивы за последние несколько лет»,— сообщил господин Максименко РБК.

Напомним, это не первый громкий случай с избиениями в российских колониях. В 2018 году «Новая газета» опубликовала видеозапись с пытками заключенного ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1) Евгения Макарова, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В августе 2019 года началась масштабная проверка петербургского СИЗО «Кресты-2» после публикации правозащитной организацией Gulagu.net видео, на котором два человека палкой бьют арестанта. После проверки ФСИН подтвердила информацию об избиениях в «Крестах», вымогательствах, преступной безответственности и превышении полномочий

Подробнее о проверке — в материале “Ъ” «"Кресты-2" заподозрили в пыточном режиме».