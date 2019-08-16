ФСИН подтвердила информацию об избиениях в «Крестах»

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) обнаружила многочисленные нарушения в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге, также известном как «Кресты-2». После проверки были подтверждены факты избиений, вымогательств, преступной безответственности и превышения полномочий. Результаты будут представлены на следующей неделе.

«В СИЗО-1 имеются нарушения при содержании отдельных категорий лиц — как ранее отбывших наказание, так и впервые осужденных, имеются огромные нарушения при переводе в камерные помещения лиц, которые ранее не отбывали наказание»,— сказал заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев (цитата по «РИА Новости»).

После проверки будет дана оценка работе руководства управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «Мы должны понять, как организовывалась в Петербурге профилактика и обеспечения лиц, которые содержатся под стражей, почему вопросы и жалобы родственников осужденных остались без рассмотрения и так далее»,— отметил господин Бояринев.

Напомним, масштабная проверка СИЗО началась после публикации правозащитной организацией Gulagu.net видео, на котором два человека палкой бьют арестанта. Основатель проекта Владимир Осечкин подал в администрацию президента России, Генпрокуратуру и СКР заявление о пытках заключенных. Заявление пострадавшего также было передано в местную прокуратуру и СКР по городу.

О ситуации — в материале “Ъ” «"Кресты-2" заподозрили в пыточном режиме».