«Кресты-2» заподозрили в пыточном режиме

В санкт-петербургском следственном изоляторе (СИЗО) «Кресты-2» проходит масштабная проверка после публикации правозащитным порталом видео с кадрами избиения одного из арестантов. По ее первым итогам нескольких сотрудников уже освободили от обязанностей из-за многочисленных нарушений в работе учреждения, а часть материалов отправили в прокуратуру и Следственный комитет России (СКР).

В аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге “Ъ” рассказали, что при проведении выездной проверки удалось установить три факта: съемка действительно велась в камере новых «Крестов»; в ней находились посторонние вещи, в том числе палка для избиения и мобильное устройство, на которое велась запись; в данной камере не была установлена система видеонаблюдения. Напомним, поводом для проверки стала публикация правозащитной организацией Gulagu.net видео, на котором два человека палкой бьют одного из арестантов. Основатель проекта Владимир Осечкин подал в администрацию президента России, Генпрокуратуру и СКР заявление о пытках заключенных в петербургском СИЗО «Кресты-2».

Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Ольга Штанникова рассказала, что пока им не удалось пообщаться с потерпевшим, поскольку, по словам представителей УФСИН, он был переведен в другое здание. Она добавила, что беседу с ним планируют провести в пятницу. Член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Холодов уточнил, что пострадавшего арестанта отправили на медицинское освидетельствование.

По словам Ольги Штанниковой, пока СКР не возбудил уголовное дело, однако с участниками избиения уже работают следователи.

Госпожа Штанникова отметила, что раньше аппарат уполномоченного не получал жалобы из этого СИЗО. Не получали их и в петербургской ОНК.

Заместитель главы ФСИН России Валерий Максименко заявил, что причиной конфликта стала бытовая ссора, возникшая «на почве неприязненных отношений» 18 июля. По его словам, арестант взял без спроса чужую пачку сигарет, чем и вызвал агрессию. «Недочет наших сотрудников очевиден — то, что упустили из виду такую ситуацию»,— заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва». Позднее он уточнил, что несколько сотрудников СИЗО «Кресты-2» уже освобождены от исполнения обязанностей.

Отметим, что почти такое же заявление заместитель главы ФСИН делал год назад, после того как «Новая газета» опубликовала видео с пытками заключенного ярославской исправительной колонии Евгения Макарова. На нем около 20 сотрудников ФСИН по очереди избивали арестанта, лили ему на голову воду и оскорбляли. Тогда уже через три дня после публикации начали задерживать подозреваемых. «Стыдно за то, что они творили, это недопустимо,— заявлял тогда Валерий Максименко.— Позиция директора ФСИН, как и всего руководства, что наша служба должна быть открытой, мы не собираемся выгораживать честь мундира». После инцидента в Ярославле центральный аппарат ФСИН организовал проверки по всей стране.

Марина Царева, Санкт-Петербург