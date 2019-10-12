EBay, Mastercard и Visa отказались от участия в проекте Facebook по развитию криптовалюты Libra

Корпорации EBay, Stripe, Mastercard и Visa отказались от участия в проекте Facebook по созданию криптовалюты Libra, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявления компаний. Ранее от участия в проекте отказался американский платежный сервис PayPal.

Компании, по данным телеканала, сообщили, что уважают потенциал проекта, но хотят сосредоточиться на внутренних приоритетах. Представитель Stripe заявил, что компания «будет открыта для работы с Ассоциацией Libra, но на более позднем этапе». Представитель Visa отметил, что компания «продолжит проводить оценку, и окончательное решение будет зависеть от ряда факторов, в том числе способности Ассоциации удовлетворить все необходимые ожидания регуляторов».

Соцсеть Facebook отказалась прокомментировать телеканалу эту информацию.

Напомним, 6 октября PayPal официально подтвердил выход из проекта Facebook. Причиной этому стало желание платежного сервиса «сосредоточиться на продвижении своей существующей миссии и бизнес-приоритетов», поскольку компания «стремится к демократизации доступа к финансовым услугам для недостаточно обслуживаемого населения».

О презентации Libra — в публикации “Ъ” «Криптовалюта особого Calibra».

О том, почему от проекта Facebook отказываются партнеры — в материале “Ъ FM” «Libra теряет поддержку».