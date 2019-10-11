«Для Трампа важен человек предсказуемый»

Дональд Трамп готов назначить новым послом США в России Джона Салливана. Об этом сообщают американские СМИ. Сейчас он занимает пост первого заместителя госсекретаря. Салливан должен заменить Джона Хантсмана. Тот завершил работу в качестве американского посла в России на прошлой неделе и вернулся в США. Российская сторона уже дала предварительное согласие на назначение Салливана, сообщили источники Dow Jones. Что известно о Джоне Салливане? Что от него ждать? Будет ли он способствовать улучшению отношений между странами? “Ъ FM” обратился с этими вопросами к директору Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрию Рогулеву.

По поводу новости о назначении американским послом Джона Салливана сразу же приходит на ум высказывание жены только что уехавшего посла Джона Хантсмана. Оправдывая своего мужа, в интервью она сказала: «Трудно придумать худшее время для выполнения обязанностей посла Соединенных Штатов в Москве». Так что Джону Салливану предстоит тяжелая работа, и вряд ли что-то здесь удастся добиться, по крайней мере, до выборов 2020 года.

Чем известен Джон Салливан Читать далее

С одной стороны, опыт государственной службы у него достаточно большой: он юрист, есть своя фирма. Также он занимал разные должности в множестве отделов и министерств: в Министерстве юстиции, в Пентагоне, в Министерстве торговли. Последние два года Салливан служит в государственном департаменте заместителем госсекретаря, причем утвержден он был в этой должности практически большинством: 94% голосов было «за», и только 1-2% — «против». То есть он человек, обладающий авторитетом, и его знают в Вашингтоне. Но, я думаю, для Трампа среди критериев назначения Салливана все-таки важно было несколько другое — для него важен человек предсказуемый.

Мы видим, что Салливан не имел никаких политических амбиций, никогда не занимал руководящих должностей, а всегда был либо советником, либо помощником, либо заместителем.

Это примерно то же самое, что произошло с О’Брайеном, нынешним советником по национальной безопасности. Трампу нужен человек, который станет доверенным лицом и будет выполнять те указания, что Вашингтон направит. Главное, чтобы до выборов здесь не подставили президента, не совершили каких-то ошибок, о которых Трамп может пожалеть в ходе своей избирательной кампании.

Информация о назначении Салливана, конечно, неофициальная, хотя об этом заходила речь в августе, когда стало известно об отставке нынешнего посла. Тогда Трамп высказался в отношении Салливана позитивно и сказал, что он очень уважаемый человек, госсекретарь США Майк Помпео его ценит, и он мог бы быть хорошим послом.

Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что получен так называемый агреман, то есть согласие российской стороны принять Салливана, и это считается важным шагом. Пресса обсуждала и другие кандидатуры: фигурировал замеченный в последних дипломатических новостях из Соединенных Штатов, специальный посланник по вопросам переговоров с Северной Кореей Стивен Биган, еще фигурировал посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл. Но список был небольшой, и из него Салливан — наиболее «позитивная» кандидатура, учитывая, что вряд ли следует ожидать каких-то прорывов в российско-американских отношениях до 2020 года.