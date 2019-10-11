Лауреат Нобелевской премии мира приедет на саммит Россия—Африка в Сочи

Как сообщили “Ъ” в посольстве Эфиопии в России, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али примет участие в саммите Россия—Африка, который пройдет 23–24 октября в Сочи. Эту информацию “Ъ” также подтвердили в посольстве России в Эфиопии.

Напомним, 11 октября стало известно, что Абий Ахмед Али получит Нобелевскую премию мира.

Абий Ахмед Али вступил в должность 2 апреля 2018 года. Возглавляя государство чуть больше одного года, он смог урегулировать военный конфликт между Эфиопией и Эритреей, что не удавалось его предшественникам на протяжении 20 лет. Активные военные действия продолжались с 1998 по 2000 год, но официально мир был заключен только в сентябре 2018 года.

Нобелевской премии мира 2019 года он был удостоен за «решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с Эритреей». Также были отмечены и внутриполитические успехи премьер-министра Эфиопии: он отменил чрезвычайное положение в стране, даровал амнистию тысячам политзаключенных и легализовал политическую оппозицию. С приходом к власти Абий Ахмеда связывают и повышение значения женщин в политической и общественной жизни Эфиопии.

Андрей Федотов