Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али стал лауреатом Нобелевской премии мира 2019 года. Глава эфиопского правительства был удостоен премии за усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей. Управляя страной всего год, он прекратил 20-летнюю войну с соседним государством и заключил мирное соглашение.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B — The Nobel Prize (@NobelPrize) 11 октября 2019 г.

«В тесном сотрудничестве с Исайей Аферки, президентом Эритреи, в этом году лауреат мира Абий Ахмед быстро разработал принципы мирного соглашения, с тем чтобы положить конец долгому тупику "нет мира, нет войны" между Эфиопией и Эритреей»,— говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Эритрея и Эфиопия 16 сентября 2018 года подписали договор о мире, поставив точку в многолетнем конфликте вокруг принадлежности приграничных территорий. Курс на примирение сторон взял, по мнению экспертов, именно Абий Ахмед Али. Эфиопия отказалась от претензий на спорные районы, обе стороны восстановили дипломатические отношения и планируют отвести войска от границ. После заключения мирного соглашения ООН сняли санкции с Эритреи.

Абий Ахмед Али был назначен премьер-министром Эфиопии в апреле 2018 года, став первым мусульманином на этом посту. До этого политик был одним из создателей Эфиопского информационного агентства безопасности в сети, занимал должность министра науки и технологии. В конце 90-х – начале 2000-х годов был в миротворческой миссии ООН в Руанде, участвовал в эфиопо-эритрейском конфликте в рядах вооружённых сил Эфиопии.

Нобелевский комитет уже объявил лауреатов в области физиологии и медицины, физики, химии и литературы. 14 октября станет известен лауреат премии по экономике. Церемония вручения Нобелевских премий пройдет в Стокгольме 10 декабря.

О примирение сторон и роли в нем главы эфиопского правительства — в материале “Ъ” «Эфиопия и Эритрея подписали мирный договор после 20 лет конфликта».