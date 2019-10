Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али стал лауреатом Нобелевской премии мира 2019 года. Глава эфиопского правительства был удостоен премии за усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей. Управляя страной всего год, он прекратил 20-летнюю войну с соседним государством и заключил мирное соглашение.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B