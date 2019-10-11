Путин предложил создать общий финансовый рынок стран СНГ

Президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Туркменистане предложил создать общий финансовый рынок для стран СНГ. Российский президент отметил, что это будет способствовать повышению общей конкурентоспособности.

«Нужно развивать сотрудничество в валютной сфере, согласовывать валютную политику. Если когда-то к этому подойдем, то можно говорить и о формировании общего финансового рынка. Уверен, это точно совершенно пойдет на пользу повышения нашей общей конкурентоспособности»,— цитирует господина Путина сайт Кремля. Президент России отметил, что необходимо вести расчеты в национальных валютах.

Напомним, на саммите в Ереване 1 октября главы государств—членов ЕАЭС утвердили концепцию общего финансового рынка. Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия намерены сформировать общий финансовый рынок к 2025 году.

Как ранее писал “Ъ”, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) направила странам ЕАЭС проект предложений по развитию интеграции в рамках союза. В нем говорилось, что государства недостаточно быстро снимают барьеры во внутренней торговле, при этом в правовой базе союза нет механизма предотвращения восстановления уже ликвидированных барьеров.

Подробнее о предложениях ЕЭК читайте в материале “Ъ” «Евразийский союз описал мечту об интеграции».