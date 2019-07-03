Евразийский союз описал мечту об интеграции

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) недостаточно быстро снимают барьеры во внутренней торговле, при этом в правовой базе союза нет механизма предотвращения восстановления уже ликвидированных барьеров, говорится в проекте предложений по развитию интеграции в рамках союза. Документ подготовлен Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и направлен в страны союза для согласования. Наиболее проблемными в ЕЭК считают применение техрегламентов и стандартов, а также ветеринарный и фитосанитарный контроль.

Как стало известно “Ъ”, ЕЭК направила в российское правительство проект документа, определяющего стратегические направления экономической интеграции в ЕАЭС до 2025 года. В проекте представлены позиции стран, а также график отраслевых совещаний по его обсуждению и согласованию, однако указано, что заключительная версия с учетом правок российской и белорусской сторон будет направлена позже.

В документе перечисляются мероприятия, главным образом нацеленные на снятие различных ограничений, присутствующих на внутреннем рынке союза. Пока стороны недостаточно активно устраняют барьеры и изъятия, ситуация осложняется отсутствием механизма предотвращения восстановления уже снятых барьеров, указывают составители. По данным на конец марта, всего в списке ЕЭК значилось 71 препятствие для работы общего рынка, в том числе 17 барьеров (то есть прямых нарушений норм ЕАЭС), 16 изъятий (узаконенные отступления от общих правил) и 38 ограничений (препятствия, существующие из-за отсутствия общей нормативной базы), хотя всего два года назад суммарно их было 60 (9, 17 и 34 соответственно). Устранять ограничения предлагается за счет утверждения соответствующих «дорожных карт» один раз в два года.

Существенная часть мер, перечисленных в документе, касается гармонизации технического регулирования и стандартов. Так, помимо ускоренного внедрения техрегламентов ЕАЭС сторонам предложено подписать соглашение о регулировании оборота той продукции, к которой пока не установлены требования единых регламентов, и исключить дублирующие требования. В список барьеров также предлагается включить превышение полномочий национальных контролирующих органов — здесь предлагается обеспечить единство измерений за счет создания информационных баз, а также запустить механизм решения споров в случае различных результатов лабораторных испытаний (с такими предложениями ранее выступала белорусская сторона, недовольная ограничениями на ввоз молочной и другой продукции в РФ). Гармонизировать ЕЭК предлагает и ответственность за нарушение требований к продукции, а РФ и Белоруссии также рекомендуется проводить совместные коллегии надзорных органов.

В планах обозначен и переход на электронные формы разрешительных документов в сфере оценки соответствия и обеспечения единства измерений (впрочем, здесь срок исполнения предложено перенести с 2021 на 2025 год). К 2025 году стороны должны наконец начать признавать электронные цифровые подписи друг друга (хотя эта проблема уже сейчас значится в списке барьеров для снятия). К 2022 году предложено создать единую систему обеспечения качества продукции и оказания услуг, а также вести согласованную разработку и внедрение международных стандартов и скоординировать развитие инфраструктуры для оценки качества продукции (испытательных комплексов). Еще один блок касается унификации требований к таможенной инфраструктуре и электронному обороту данных между таможнями и участниками внешней торговли.

Для разрешения споров, по мнению ЕЭК, союзу необходимы «действенная и авторитетная наднациональная система» и дополнительные полномочия для решения возникающих вопросов и реализации совместных проектов, что снизило бы нагрузку на каждую из сторон в части контроля каждого принимаемого решения. Этот пункт, впрочем, уже попросил исключить Казахстан. Не нашло поддержки ни у одной из стран и предложение создать единый орган по техническому регулированию и стандартизации.

Татьяна Едовина