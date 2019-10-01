Лукашенко сообщил, что главы ЕАЭС утвердили концепцию общего финансового рынка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили концепцию общего финансового рынка на саммите в Ереване. По его словам, она заложит основу «для обеспечения свободного движения капитала и услуг» (цитата по БелТА).

Александр Лукашенко отметил, что организация общего финансового рынка должна быть сопряжена с цифровизацией, поскольку это позволит развивать передовые финансовые технологии, а также сделать услуги в этой сфере более доступными. «Нам, безусловно, будет полезен взаимный обмен опытом в данной области»,— сказал господин Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в широком составе. По его словам, странам ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) следовало давно решить проблему признания электронных цифровых подписей, поскольку без этого нельзя говорить о цифровом будущем.

Согласованный главами государств документ отражает цели, принципы, этапы, критерии и основные направления формирования общего финансового рынка ЕАЭС. В нем прописано, что до 2025 года страны ЕАЭС должны будут согласовать взаимное признание лицензий в банковском и страховом секторе, а также трансграничную поставку финансовых услуг в сфере рынка ценных бумаг.

Как ранее писал “Ъ”, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) направила странам ЕАЭС проект предложений по развитию интеграции в рамках союза. В нем говорилось, что государства недостаточно быстро снимают барьеры во внутренней торговле, при этом в правовой базе союза нет механизма предотвращения восстановления уже ликвидированных барьеров.

Подробнее о предложениях ЕЭК читайте в материале “Ъ” «Евразийский союз описал мечту об интеграции».