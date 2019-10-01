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резидент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Лукашенко сообщил, что главы ЕАЭС утвердили концепцию общего финансового рынка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили концепцию общего финансового рынка на саммите в Ереване. По его словам, она заложит основу «для обеспечения свободного движения капитала и услуг» (цитата по БелТА).

Александр Лукашенко отметил, что организация общего финансового рынка должна быть сопряжена с цифровизацией, поскольку это позволит развивать передовые финансовые технологии, а также сделать услуги в этой сфере более доступными. «Нам, безусловно, будет полезен взаимный обмен опытом в данной области»,— сказал господин Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в широком составе. По его словам, странам ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) следовало давно решить проблему признания электронных цифровых подписей, поскольку без этого нельзя говорить о цифровом будущем.

Согласованный главами государств документ отражает цели, принципы, этапы, критерии и основные направления формирования общего финансового рынка ЕАЭС. В нем прописано, что до 2025 года страны ЕАЭС должны будут согласовать взаимное признание лицензий в банковском и страховом секторе, а также трансграничную поставку финансовых услуг в сфере рынка ценных бумаг.

Как ранее писал “Ъ”, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) направила странам ЕАЭС проект предложений по развитию интеграции в рамках союза. В нем говорилось, что государства недостаточно быстро снимают барьеры во внутренней торговле, при этом в правовой базе союза нет механизма предотвращения восстановления уже ликвидированных барьеров.

Подробнее о предложениях ЕЭК читайте в материале “Ъ” «Евразийский союз описал мечту об интеграции».

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