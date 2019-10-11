Суд в Москве заочно арестовал украинского бизнесмена Павла Фукса на два месяца

Таганский суд Москвы заочно арестовал на два месяца владельца компании «Мосситигрупп» украинского бизнесмена Павла Фукса, сообщает ТАСС. Ранее он был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве.

«Удовлетворить ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Фукса Павла Яковлевича сроком на два месяца с момента экстрадиции либо с момента его задержания на территории РФ»,— огласила постановление судья Софья Прохорова.

Напомним, Павел Фукс являлся одним из крупнейших девелоперов в столичном регионе, банкиром и инвестором, но несколько лет назад уехал за границу. Большинство его российских активов было продано или обанкрочено, но недавно бизнесмена объявили в розыск за хищение при строительстве с 2008 года ЖК Sky House в центре столицы. Пропасть могло порядка 7 млрд руб. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено еще в декабре прошлого года. Предположительно господин Фукс успел уехать на свою родину, на Украину.

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