Украинский миллиардер не мелочился

Следователи полиции обратились в Таганский райсуд Москвы с ходатайством о заочном аресте мультимиллионера украинского происхождения Павла Фукса. В свое время он являлся одним из крупнейших девелоперов в столичном регионе, банкиром и инвестором, но несколько лет назад уехал за границу. Большинство его российских активов были проданы или обанкрочены, но недавно бизнесмена объявили в розыск за хищение при строительстве с 2008 года ЖК Sky House в центре столицы. Пропасть могло порядка 7 млрд руб.

Как сообщили “Ъ” в Таганском райсуде столицы, в него поступило ходатайство следователей УМВД по Центральному округу Москвы о заочном аресте 47-летнего Павла Фукса. Его рассмотрение судьей Натальей Лариной назначено на 11 октября. Впрочем, в его исходе нет почти никаких сомнений. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено еще в декабре прошлого года и изначально расследовалось в отношении «неустановленных лиц» из ООО «Олтэр», привлекавших средства дольщиков на строительство элитного жилого комплекса Sky House. Позже, как сообщал “Ъ”, главным фигурантом дела стал сам господин Фукс. Впрочем, к этому времени он уже успел уехать за границу — предположительно на свою родину, на Украину. Для соблюдения формальностей МВД объявило Павла Фукса в федеральный розыск. Так как его следов в России найти не удалось, 27 сентября этого года бизнесмена объявили в международный розыск.

Однако, чтобы начался поиск подозреваемого по линии Интерпола, потребовалось постановление о заочном аресте.

“Ъ” уже рассказывал, что малейшее отклонение от действующей в России инструкции для силовиков об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола влечет отмену заочного, а соответственно, и международного ареста.

Надо отметить, что у уроженца Харькова Павла Фукса были весьма обширные интересы в России и, в частности, в Москве — от строительства элитных жилых комплексов до покупки долей в крупнейших коммерческих банках страны. В частности, он являлся одним из совладельцев и руководителей компаний «Ингеоком», «Техинвест», MosCityGroup, банков «Пушкино», Совкомбанк и т. д. Кроме того, обширные бизнес-интересы у господина Фукса имелись и на Украине, где он также участвовал в многомиллионных проектах. Поэтому гражданин двух стран входил в число самых богатых людей как в России, так и на родине.

В Москве среди крупнейших проектов Павла Фукса числились помимо прочего башни «Москва-Сити», а также жилой комплекс Sky House по адресу: улица Мытная, 40–44. Он начал строиться, согласно официальной информации правительства столицы, еще в 2008 году, «а сроки завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились». Подразумевалось, что вблизи Садового кольца появится ЖК общей площадью более 146 тыс. кв. м из восьми корпусов, из которых четыре — жилые, административное здание, спортшкола, подземный паркинг на 1,3 тыс. мест и т. д. По данным «Москомстройинвеста», «в настоящий момент корпуса №3 и №4 находятся в высокой стадии готовности, по корпусам №1 и №2 требуется большой объем монтажных работ», а в эксплуатацию введено ООО «Олтэр» (аффилировано с MosCityGroup) административное здание. Кстати, в отношении этой компании по заявлению столичной мэрии в Московском областном арбитраже слушается дело о банкротстве, но соответствующее заявление до сих пор не рассмотрено. Между тем все остальные — как столичные, так и российские — активы сбежавшего девелопера и банкира уже проданы или обанкрочены.

При этом сотни обманутых дольщиков Sky House до сих пытаются добиться получения своих квартир.

Представитель инициативной группы Лия Горбан уточнила, что строившая ЖК вместе с «Олтэр» компания Capital Group пока не определилась, сможет ли сдать жилой комплекс даже в 2021 году. На последней встрече в «Москомстройинвесте» компания обещала до 10 декабря определиться со сроками завершения строительства. В пресс-службе Capital Group заявили, что пока подрядчики проводят обследование существующих зданий и аудит проектной, рабочей и исполнительной документации. Компании также надо оформить новое разрешение на строительство. Нет положительных изменений и в судебных процессах, жалуются дольщики.

В декабре 2018 года представитель «Москомстройинвеста» сообщил, что структурам Павла Фукса удалось вывести 7 млрд руб. из 14 млрд, привлеченных на строительство Sky House, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела. По некоторым данным, еще на ранней стадии строительства более половины квартир было продано, а их владельцами должны были стать весьма состоятельные и публичные люди. Среди них, как сообщал “Ъ”, упоминались экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев (владеет офисной частью комплекса) и борец Федор Емельяненко.

Сергей Сергеев, Елизавета Макарова