Депутаты опровергли закрытие в Тюмени пивзавода «Очаково»

Депутаты Тюменской областной думы комитета по бюджету, налогам и финансам рассмотрели льготную налоговую ставку на прибыль в 14% для тюменского пивоваренного завода «Очаково». Как сообщил депутат Владимир Ульянов, налоговое послабление предусмотрено для нескольких предприятий в регионе, которые соответствуют определенным критериям (например, по объему производства). Среди них — «Антипинский НПЗ», СИБУР и другие компании. Налоговые послабления лишат бюджет около 5 млрд руб., но для региона это не критично, уверены в думе.

«На заседании прозвучала мысль, что головные офисы часто закрывают свои филиалы по стране. Такая ситуация может произойти и с “Очаково”, однако предприятие конкурентноспособное, поэтому мы хотим удержать его в регионе. Вот и поддерживаем с помощью льготного налогообложения»,— пояснил господин Ульянов, опровергнув информацию о закрытии пивоваренного предприятия. На самом предприятии «Ъ-Урал» также сообщили, что планов по уходу из Тюмени у них нет.

Он добавил, что, несмотря на тренд по снижению популярности пива, «Очаково» сможет удержать позиции на рынке за счет производства других напитков.

По данным сайта «Очаково», предприятие в Тюмени действует с 2007 года. У завода четыре линии разлива, его производительность за год составляет 120 млн л пива (всего 15 сортов) и 45 млн л безалкогольных напитков. В штате предприятия работают 250 сотрудников.

Дарья Соколова