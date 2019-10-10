В Тюмени может закрыться пивзавод «Очаково»

Тюменский пивоваренный завод «Очаково» может закрыться из-за снижения потребления хмельного напитка, пишет Ura.ru. Сегодня, 10 октября, этот вопрос обсуждался на заседании бюджетного комитета Тюменской областной думы. Одним из вариантов спасения завода депутаты назвали налоговые льготы.

По словам главы департамента финансов области Михаила Таранова, рынок потребления пива в России уменьшается. «Стоит вопрос о сокращении филиальной сети „Очаково“. Поэтому льготы — это еще один аргумент, чтобы завод остался на территории Тюменской области», — подчеркнул господин Таранов.

На сайте «Очаково» указано, что завод в Тюмени работает с 2007 года. У предприятия четыре линии розлива. В год завод производит 120 млн литров пива (всего 15 сортов), 45 млн литров безалкогольных напитков. На заводе работают 250 сотрудников.