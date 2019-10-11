Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана выбыл из-за травмы до конца сезона

11 октября, пятница
Аргентинский защитник ФК «Зенит» Эммануэль Маммана, получивший очередную травму в матче с екатеринбургским «Уралом», отправится на лечение в Европу. По предварительному диагнозу медицинского штаба, у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В случае если ему потребуется операция, футболист может пропустить до восьми месяцев, то есть выбыть из строя до конца сезона.
Эмануэль Маммана отправится на лечение в Европу.— ФК «Зенит»?? (@zenit_spb) 11 октября 2019 г.
Детали: https://t.co/iWhYxgxP68 pic.twitter.com/HiUltvNt1e
Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за травмы «Зенит» также как минимум до весны потерял еще одного игрока — перешедшего из «Барселоны» бразильского полузащитника Малкома.