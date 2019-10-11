Дорогой новичок вернется весной

ФК «Зенит» наконец-то объяснил, что происходит с его самым дорогим приобретением лета — бразильцем Малкомом, купленным у «Барселоны» за €40 млн. Он прооперирован в финской клинике из-за травмы бедра, полученной в матче с московским «Динамо» 10 августа. Футболист вернется в строй не раньше весны, когда начнется вторая часть сезона. Вернется в статусе новичка.

ФК «Зенит» сообщил на своем сайте, что Малком «успешно прооперирован». Успех этой информации в том, что вообще появилась такая новость. До этого сведения о состоянии Малкома носили крайне противоречивый характер. То он травмирован. То восстанавливается. То тренируется. То не тренируется. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, комментируя состояние бразильского игрока, вспомнил цитату из «Кавказской пленницы» о том, что «торопиться не надо, надо вернуть обществу полноценного человека», чем еще больше напустил туману. Но Александр Медведев и тактику игры команды комментирует, в отличие от предыдущих боссов клуба, так что удивляться его словоохотливости не надо.

Правда в том, что Малком получил травму 10 августа, когда «Зенит» играл в Москве с «Динамо». Зенитовец столкнулся с Артуром Юсуповым, когда-то выступавшим за «Зенит». Как выяснилось, столкнулся неудачно: повредил бедро. Потом медики не знали, что делать с ногой бразильца. Надеялись на консервативное лечение, оно не помогло. Решили оперировать. С тех пор прошло два месяца. До игры с «Динамо» новичок «Зенита», купленный у «Барселоны» за €40 млн (дороже «Зенит» платил только за бразильца Халка «Порту» в 2012 году), успел выйти на поле в матче с «Краснодаром». Этим исчерпывается его карьера в «Зените».

Под руководством Сергея Семака, возглавившего «Зенит» позапрошлым летом, клуб проводит успешную селекцию. Все игроки, купленные за полтора года, подтверждают свой класс и «ценник». Исключение — итальянец Клаудио Маркизио, приглашенный осенью 2018-го. За него не пришлось платить «Ювентусу» — Маркизио пришел в качестве свободного агента, но весь травмированный. Руководство «Зенита» не успело изучить вопрос: трансфер был осуществлен впопыхах, за несколько часов до дедлайна. Сделку можно признать неэффективной из-за высокой зарплаты Маркизио. К слову, итальянец, достигнув 33 лет, на днях завершил карьеру.

Малком нужен был Семаку для усиления команды к Лиге чемпионов. Да и в чемпионате России с командами, играющими от обороны (тот же «Локомотив»), справиться не так просто. Малком владеет обводкой, может разгонять атаки, про таких игроков говорят, что они могут «делать разницу» на поле — как это делал, скажем, в «Зените» Халк, или Андрей Аршавин, или Мигель Данни. Плохо и то, что вместе с Малкомом выпал из строя другой игрок такого же плана — Александр Кокорин. Ему запретил участвовать в чемпионате Российский футбольный союз (РФС), сославшись на то, что, пока Кокорин отбывал наказание в колонии, он не мог состоять в трудовых отношениях с «Зенитом», стало быть, не имеет действующего контракта.

Впрочем, пока сине-бело-голубые справляются и без 22-летнего Малкома, и без 28-летнего Александра Кокорина, и без 23-летнего Эмануэля Мамманы (аргентинец получил очередную травму — в игре с «Уралом», состоявшейся в воскресенье). В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» после 12 туров расположился среди лидеров, в Лиге чемпионов — после двух туров возглавляет группу G, где кроме него «Лион», «Лейпциг» и «Бенфика». Состав у «Зенита» вполне боеспособный, чтобы решать самые серьезные задачи. Просто с созданием «команды мечты» тренеру Семаку придется повременить. По не зависящим от него обстоятельствам. Сам Семак недавно сказал, что для создания команды ему требуются четыре трансферных окна. Три позади. Но не все приобретения «Зенита» могут приносить пользу, и даже выходить на поле.

Юрий Балетов