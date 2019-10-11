СКР назвал возможный мотив убийства девятилетней девочки в Саратове

Подозреваемый в убийстве девятилетней Елизаветы Киселевой 35-летний Михаил Туватин рассказал о причинах, якобы побудивших его совершить преступление.

Согласно его показаниям, которые предоставил СК РФ, гражданин несколько месяцев самовольно завладел гаражом в микрорайоне СХИ Саратова. В день совершения преступления, 9 октября, он находился в нем, когда мимо него проходила потерпевшая. Она спросила, его ли это гараж. «Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство», - уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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Марина Ковалева