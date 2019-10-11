Расследование убийства девятилетней девочки в Саратове взял на контроль центральный аппарат СКР

Ход расследования уголовного дела по факту убийства девятилетней Елизаветы Киселевой в Саратове взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Он направил в Саратов криминалистов центрального аппарата для содействия следствию по данному уголовному делу, максимально оперативному закреплению и исследованию доказательств.

Напомним, тело ребенка было обнаружено ночью в гаражах в микрорайоне СХИ Саратова. Лиза Киселева вышла из дома в 7 часов 30 минут 9 октября, но до школы так и не дошла. В преступлении подозревается 35-летний гражданин. Он задержан и дал признательные показания.

В СУ СК уверяют, что они предпримут «исчерпывающий комплекс мер, направленных к тому, чтобы тот, кто совершил жестокое преступление в отношении ребенка, ответил за содеянное по всей строгости закона».

Марина Ковалева