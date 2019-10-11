Камеры будут следить за усталостью и бдительностью водителей «Мосгортранса»

Камеры видеонаблюдения будут контролировать бдительность и усталость водителей «Мосгортранса». Если будет зафиксировано переутомление, то в кабине у водителя сработает звуковой и световой сигналы. Информация также поступит диспетчеру. Система будет контролировать водителей автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев.

«Внедрение системы онлайн-контроля внимательности водителя уменьшит риски ДТП, связанные с человеческим фактором. Инновацию уже успешно протестировали на разных маршрутах в столице. В ближайшем будущем к системе подключат весь парк "Мосгортранса"»,— приводит пресс-служба организации слова директора службы информационных технологий и связи Дмитрия Ерзамаева.

Камеры будут сканировать лица водителей. Они будут наблюдать за частым зеванием, расположением зрачков и век, мимикой и другими признаками усталости. Кроме того, система будет оповещать об использовании телефона за рулем.

«Если водитель пренебрег культурой вождения или потерял бдительность, в кабине раздастся звуковой сигнал, а также сработает специальное световое оповещение. Диспетчеры проверят инцидент в режиме онлайн. По итогам проверки водителя могут снять с маршрута или направить на дополнительное медицинское обследование»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее москвичка подала в суд из-за использования распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, писала газета «Ведомости». В Кремле считают, что это важный элемент безопасности. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, технология нужна для борьбы с преступностью.

Эффективно ли использование системы распознавания лиц в Москве, читайте в материале “Ъ FM”

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