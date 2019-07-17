Камерам видеонаблюдения добавят ракурсов

Москва развернет крупнейшую систему распознавания лиц. Еще 105 тыс. уличных камер научат работать с нейросетями. Мэрия потратит на это больше 2,5 млрд руб., сообщило издание The Bell. Соперничать с такой системой сможет разве что Китай. Но на Западе начинают сомневаться относительно этичности применения системы распознавания лиц. Оправдано ли ее использование в Москве? И как будут работать столичные камеры? Разбирался Иван Корякин.

Все началось с поиска людей по фотографии. Некогда популярный сервис FindFace обрабатывал загруженное изображение и давал ссылку на человека в социальных сетях. Было интересно, но тревожно — уж слишком легко алгоритмы распознавали, например, участников протестных митингов. Первого сентября 2018-го FindFace закрыли. «Мы сфокусировались на специализированных решениях для государства и бизнеса», — говорится на сайте сервиса. «Мы» — это компания NtechLab, которая обслуживает столичные камеры наблюдения. Ее конкурент — компания ЦРТ — тоже работает с Москвой.

Вместе они и еще несколько игроков, вероятно, и поделят рекордный контракт на расширение системы распознавания лиц — более 25 млрд руб., как пишет The Bell. И все это ради предотвращения преступлений, говорит директор по бизнес-развитию компании ЦРТ Андрей Хрулев: «Распознавание лиц — это один из самых ярких инструментов интеллектуального видеонаблюдения, потому что он позволяет выявлять преступников, объявленных в федеральный или международный розыск. Конечно же, в любом случае реагирование осуществляют правоохранительные органы.

Мы лишь даем инструмент для того, чтобы они могли не отсматривать записи со всех видеокамер, а попытаться задержать его до того, как он совершит повторное правонарушение, находясь в розыске».

С одной стороны, москвичу едва ли стоит опасаться, если, конечно, его фотографии нет в полицейских базах. Власти вообще обещают упростить жизнь горожан. Так, Минстрой планировал ввести биометрическую оплату проезда — и никаких турникетов. С другой стороны, камеры умнее чем кажутся, пояснил заместитель гендиректора «Битрикс 24» Сергей Кулешов: «Есть, например, ситуации, когда преступление только планируется. И камера может определить неадекватное поведение людей или одного человека, по поведению могут выявить, собирается ли человек в магазине что-то украсть или нанести какой-то вред другому человеку и так далее. При этом не обязательно он будет находиться в каких-то базах».

Московскую систему наблюдения еще несколько лет назад называли самой продвинутой. Если распознавать лица научат еще 105 тыс. камер, она явно оторвется от конкурентов еще сильнее. Сравнение актуально разве что с Китаем, но там работает система социального рейтинга: могут запретить, например, пользоваться скоростными поездами за проступки, в числе которых переход в неположенном месте. С другой стороны, если бы в Лондоне была продвинутая система, Скотленд-Ярду не пришлось бы привлекать специалистов для просмотра 11 тыс. часов видео с уличных камер в поисках Петрова и Боширова.

Но, несмотря на это, Запад начинает разочаровываться в системах распознавания лиц, отметил генеральный директор компании Интемс Алексей Титов:

«Качество любой системы видеоаналитики определяется по количеству ложных срабатываний, которые она выдает.

Поэтому если мы поймали тысячу человек, а у нас было 100 тыс. ложных срабатываний, это, конечно, очень плохо — этой информации нам не дали. Англичане опубликовали гигантский доклад, в котором они приводят свои цифры. И этот отчет говорит о том, что система абсолютно неэффективна. Не потому что плохо работает, апотому что не очень понятно, что делать дальше. Вот произошло срабатывание, и что?»

А в США уже всерьез поднимают вопросы этики. И не только граждане, недовольные слежкой, но и бизнес. На днях один из производителей нательных камер для полиции отказался от технологии распознавания лиц — он боится зайти слишком далеко.

Сейчас в Москве работают около 170 тыс. камер наблюдения. Пока система распознавания лиц анализирует данные лишь с нескольких тысяч из них.