Кремль о требовании запретить распознавание лиц: система важна для безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал иск москвички, потребовавшей признать незаконными применение технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. Как считает представитель Кремля, технология распознавания лиц важна для борьбы с преступностью и, в частности, для предотвращения терактов. При этом он добавил, что решение по иску будет принимать суд.

Как сообщила газета «Ведомости», жительница Москвы Алена Попова подала иск в Савеловский районный суд. Истец убеждена, что обработка изображений лиц граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных и право на частную жизнь (ст. 23 и 24 Конституции РФ). В апреле 2018 года девушка провела одиночный пикет около Госдумы, за что Тверской районный суд оштрафовал ее на 20 тыс. руб. При рассмотрении дела суд изучил записи с камер наблюдения, использовавших технологию распознавания лиц. По закону о персональных данных биометрические сведения можно использовать только при наличии согласия в письменной форме. Исключением являются случаи, описанные в законах об обороне, безопасности и противодействии терроризму. Из этого заявительница сделала вывод, что действующая в столице система распознавания лиц незаконна.

Дмитрий Песков заявил, что москвичка «может обращаться в разные инстанции, это ее право, как гражданки». «Но в целом это, конечно, вопрос, который больше касается служб безопасности. Здесь, наверное, достаточно вспомнить, что технология распознавания лиц сейчас максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран мира. Это система, которая себя зарекомендовала в плане обеспечения безопасности, в плане поимки преступников, предотвращения террористических актов и так далее и тому подобное»,— ответил пресс-секретарь на вопрос “Ъ FM”.

Сейчас в Москве работают около 170 тыс. камер наблюдения. Пока система распознавания лиц анализирует данные лишь с нескольких тысяч из них. В сентябре стало известно, что столичные власти намерены ввести видеонаблюдение на массовых мероприятиях, в том числе общественно-политических. На эти цели выделят 260 млн руб.

Тем временем в некоторых странах уже начали запрещать системы распознавания лиц. В частности, в Калифорнии ввели трехгодичный мораторий на использование подобных технологий полицией и другими госслужбами. И если власти основным препятствием видят несовершенство технологий и высокую вероятность ошибок, то правозащитники опасаются тотальной слежки.

Подробности — в публикации “Ъ” «Американцы хотят сохранять свои лица в неприкосновенности».

Эффективно ли использование системы распознавания лиц в Москве, читайте в материале “Ъ FM”.