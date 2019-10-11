Игорь Сорокин не пришел на конкурс по выбору сити-менеджера Ростова

Министр промышленности Ростовской области Игорь Сорокин не пришел на конкурс по выбору главы администрации Ростова. Таким образом, он выбыл из числа кандидатов.

Ранее эксперты называли господина Сорокина главным конкурентом Алексея Логвиненко, который сейчас является и.о. главы администрации Ростова.

Напомним, сегодня комиссия определит двух финалистов конкурса, один из которых в итоге займет пост главы администрации Ростова. В первую очередь кандидаты и члены комиссии обсудили возможность присутствия журналистов на конкурсе, который состоит из двух этапов — письменного тестирования из 30 вопросов и собеседования, на котором кандидаты должны представить свое видение работы на посту главы администрации Ростова. В итоге было решено допустить представителей СМИ только на письменную часть. Журналистов не допустили на этап собеседований, где кандидаты представят свое видение работы на посту главы администрации. Некоторые из кандидатов возмутились. «Журналисты должны быть допущены на собеседование, это самая важная часть! Более того, они должны иметь возможность задевать вопросы кандидатам по их презентациям»,— сказал участвующий в конкурсе кандидат Александр Хуруджи. С ним согласился и другие кандидаты, экс-прокурор и общественный деятель Евгений Беркович и глава «Справедливой России» в регионе Сергей Косинов.

После тестирования и собеседования члены комиссии выставят кандидатам оценки. Два кандидата, набравшие наибольшее количество баллов, выйдут в финал — их представят Гордуме, которая и выберет в итоге главу администрации Ростова.

Напомним, 1 октября в Ростове-на-Дону прошел первый этап конкурса на должность главы администрации города — из 15 человек, подавших документы, во второй тур прошли 13 претендентов. В ходе второго тура, который проходит в пятницу, 11 октября, комиссия определит двух финалистов — одного из них гордума Ростова в итоге назначит главой администрации

Кристина Федичкина