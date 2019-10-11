Журналистов не пустили на собеседования кандидатов на пост сити-менеджера Ростова

Комиссия конкурса по выбору главы администрации Ростова запретила присутствовать журналистам на собеседованиях кандидатов. Представители СМИ смогут присутствовать только на письменном тестировании.

На конкурс, который проводится в пятницу, 11 октября, прибыли 12 кандидатов — все, кто прошел в результате первого этапа, кроме министра промышленности Ростовской области Игоря Сорокина. Ранее эксперты называли его главным конкурентом и.о. главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, который участвует в конкурсе.

В первую очередь кандидаты и члены комиссии обсудили возможность присутствия журналистов на конкурсе, который состоит из двух этапов — письменного тестирования из 30 вопросов и собеседования, на котором кандидаты должны представить свое видение работы на посту главы администрации Ростова. В итоге было решено допустить журналистов только на письменную часть. Некоторые из кандидатов возмутились. «Журналисты должны быть допущены на собеседование, это самая важная часть! Более того, они должны иметь возможность задевать вопросы кандидатам по их презентациям»,— сказал участвующий в конкурсе кандидат Александр Хуруджи. С ним согласился и другие кандидаты, экс-прокурор и общественный деятель Евгений Беркович и глава «Справедливой России» в регионе Сергей Косинов.

После тестирования и собеседования члены комиссии выставят кандидатам оценки. В итоге определятся два финалиста, которых представят Гордуме. Она и выберет в итоге главу администрации Ростова.

Напомним, 1 октября В Ростове-на-Дону прошел первый этап конкурса на должность главы администрации города — из 15 человек, подавших документы, во второй тур прошли 13 претендентов. В ходе второго тура, который проходит в пятницу, 11 октября, комиссия определит двух финалистов — одного из них гордума Ростова в итоге назначит главой администрации.

Кристина Федичкина