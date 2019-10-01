Безработным здесь не место

В Ростове-на-Дону прошел первый этап конкурса на должность главы администрации города — из 15 человек, подавших документы, во второй тур прошли 13 претендентов. В ходе второго тура, который назначен на 11 октября, будут определены два финалиста — одного из них гордума Ростова в итоге назначит главой администрации. Политологи считают наиболее вероятным выход в финал действующих чиновников.



В понедельник, 30 сентября, в Ростове-на-Дону завершился первый этап конкурса по выбору главы администрации города, в ходе которого члены комиссии проверили документы кандидатов на соответствие федеральному и муниципальному законодательству. Документы на участие в конкурсе принимались с 23 по 27 сентября. Всего заявления подали 15 человек. Председатель конкурсной комиссии, заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой впервые обнародовал список претендентов. Это бывший прокурор Октябрьского района Ростова, пенсионер Евгений Беркович, начальник дистанции гражданских сооружений Северо-Кавказской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений (входит в СКЖД) Николай Беловодченко, депутат заксобрания Ростовской области, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Косинов, замглавы администрации Новочеркасска Вячеслав Тимченко, предприниматель, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, сотрудник Госархива Ростовской области Роман Мегрели, замглавы администрации Батайска Наталья Кузьменко, и. о. главы администрации Ростова Алексей Логвиненко, депутат гордумы Ростова, директор ООО «Агрохимсоюз» Сергей Заревский, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Южно-Российского института РАНХиГС Михаил Овакимян, индивидуальный предприниматель Александр Коваленко, безработный Максим Альвинцев, министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин, депутат гордумы Ростова, гендиректор ООО «Юг-Моторс» Вячеслав Камышный и активистка Союза общественных инициатив Виктория Хайрулина. Во второй тур прошли все кандидаты, кроме Романа Мегрели и Максима Альвинцева — у обоих отсутствует стаж работы на руководящих должностях не менее пяти-шести лет.

Второй этап конкурса назначен на 11 октября. Кандидатам предстоит пройти тестирование на знание законодательства (участникам нужно будет ответить на 30 вопросов за 30 минут) и собеседование, в ходе которого кандидаты должны представить комиссии свое видение работы на должности главы администрации. Члены комиссии оценят выполнение каждого задания, и в итоге два кандидата, набравшие наибольшее количество баллов, будут представлены депутатам Городской думы Ростова, которые и выберут победителя конкурса.

По мнению политолога Александра Джадова, кандидатов можно разделить на три группы: общественники — публичные политики, кандидаты «для солидности» и «реальные» кандидаты. «К первым относятся, например, Беркович, Хуруджи и Косинов, которые наверняка понимают, что по квалификационным требованиям они не подойдут, но участвуют в конкурсе по разным причинам, в основном связанным с набором «баллов» публичности. Причем, если для Евгения Берковича и Александра Хуруджи это просто хайп, то для Сергея Косинова — часть его публично-политической деятельности как регионального лидера одной из оппозиционных фракций»,— считает господин Джадов. Вторая группа кандидатов, по мнению политолога, призвана показать, что конкурс является реальным и конкурентным, к ней он относит заместителей глав администраций городов регионального значения и предпринимателей. «В качестве реальных претендентов, исходя из их послужного списка и квалификации, можно назвать Игоря Сорокина, Алексея Логвиненко и Вячеслава Тимченко»,— отметил он.

Напомним, предыдущий глава администрации Ростова Виталий Кушнарев стал градоначальником в ноябре 2016 года, свой пост он покинул досрочно 24 апреля 2019 года по собственному желанию. Вскоре после отставки главы Виталия Кушнарева в регионе начали обсуждать вопрос о возвращении прямых выборов сити-менеджера. В частности, в конце июня полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов заявил, что считает правильным выбирать главу администрации Ростова на прямых выборах. «Забрать у миллионного города законно избранного главу — я считаю, это не очень правильное решение. Далеко не правильное»,— сказал полпред губернатору Ростовской области Василию Голубеву, который ранее выступил против возвращения прямых выборов. В июле депутаты заксобрания Ростовской области от партии «Справедливая Россия» Сергей Косинов и Борис Вальтер внесли законопроект о прямых выборах глав администраций городов и районов. Депутаты предлагали избирать глав районов и поселений при тайном голосовании на муниципальных выборах. Однако донские парламентарии не поддержали их инициативу. Согласно действующему порядку, градоначальника выбирает комиссия из десяти человек, половину из которых назначает гордума, другую половину — губернатор.

Кристина Федичкина