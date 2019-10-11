Глава Минэнерго США вызван в Конгресс в рамках процедуры импичмента Трампу

Демократы Палаты представителей США направили повестку министру энергетики Рику Перри с требованием предоставить документы в рамках процесса импичмента президента США Дональда Трампа. Ранее в американских СМИ появлялась информация о тесных связях американского министра и украинской компании «Нафтогаз». Срок передачи документов — до 18 октября.

«Эти сообщения (в СМИ.— “Ъ”) также вызвали серьезные вопросы о ваших усилиях по оказанию давления на украинских чиновников с целью изменения структуры управления в украинской государственной энергетической компании в интересах лиц, причастных к попыткам Руди Джулиани заставить украинских чиновников вмешаться в наши выборы 2020 года»,— говорится в тексте письма министру.

Рик Перри должен передать конгрессменам все документы и сообщения, связанные с подготовкой его министерства к июльскому телефонному разговору Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Также конгрессмены потребовали от министра информацию о его нахождении в составе американской делегации на инаугурации господина Зеленского в мае.

Напомним, телефонная беседа между украинским и американским президентами стала поводом для начала процедуры импичмента, инициированной демократами. В ходе разговора Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США и конкурента господина Трампа на президентских выборах 2020 года.

О том, как противостояние демократов и республиканцев грозит вылиться в конституционный кризис,— в материале “Ъ” «Ветви власти США отрешительно настроены».

О том, насколько вероятна отставка главы Белого дома,— в материале “Ъ” «Что нужно знать об импичменте Трампу».