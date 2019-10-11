«Вертолеты России» объединят два своих конструкторских бюро в центр вертолетостроения

Конструкторские бюро (КБ) «Миль» и «Камов» объединят в единый Национальный центр вертолетостроения, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга «Вертолеты России». Объединение должно быть завершено к 2022 году. В процессе, как ожидается, будет сокращено около 5% количества работников, в основном это будет непрофильный и управленческий персонал.

Решение об объединении принял совет директоров управляющей компании холдинга — госкорпорации «Ростех». «Первый этап, предполагающий переименование Московского вертолетного завода (МВЗ) им. М. Л. Миля и объединение с “Камовым”, планируется завершить к середине 2020 года»,— рассказали в «Вертолетах России».

Юридически объединение будет проводиться на базе МВЗ им. М. Л. Миля. Это более крупное предприятие как с точки зрения численности кадров, так и с точки зрения финансов, пояснили в холдинге.

«Предпосылки для объединения двух конструкторских бюро были созданы еще в 2015 году, когда мощности “Камова” были перебазированы на площадку Национального центра вертолетостроения в подмосковном Томилине», — сообщил исполнительный директор АО «Камов» Сергей Михайлюк. По его словам, благодаря перебазированию общая площадь предприятий снизилась более чем на 40%, а площадь зданий и сооружений — на 20%.