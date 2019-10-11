Суд в Германии выдал ордер на арест стрелка из Галле

Верховный суд Германии по запросу генпрокуратуры выдал ордер на арест Штеффана Баллиета, подозреваемого в нападении на синагогу в городе Галле. Предполагаемого 27-летнего преступника поместят в следственный изолятор, сообщает журнал Spiegel.
Стрельба в Галле произошла 9 октября у синагоги и лавки по продаже кебаба. Погибли два человека, еще двое пострадали. Немецкие власти рассматривают нападение как террористический акт.
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