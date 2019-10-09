В немецком Галле в результате стрельбы у синагоги погибли несколько человек

В городе Галле в Германии произошла стрельба, погибли как минимум два человека, сообщает полиция в Twitter. Предполагаемый преступник скрылся на автомобиле. Точное число пострадавших неизвестно. Полиция призвала жителей быть бдительными и не выходить из дома.

По данным газеты Bild, стрельба произошла около синагоги в районе Паулюсфиртель на севере города. Сообщается также, что неизвестный бросил гранату на территории еврейского кладбища в Галле.

«Посольство России в ФРГ и генконсульство России в Лейпциге в контакте с германскими правоохранительными органами выясняют обстоятельства произошедшего и проверяют, есть ли среди пострадавших российские граждане»,— сообщили в пресс-службе посольства (цитата по «Интерфаксу»).

Концерн Deutsche Bahn сообщил в Twitter о закрытии центрального вокзала после происшествия.

Позднее полиция сообщила о задержании одного человека, которого подозревают в преступлении.