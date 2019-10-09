Лавров призвал Дамаск и курдов к диалогу для урегулирования конфликта на севере Сирии

Проблемы, возникшие на северо-востоке Сирии, должны решаться через диалог между сирийскими властями и представителями курдских общин, уверен министр иностранных дел России Сергей Лавров. Накануне Анкара объявила о начале военной операции в северной части Сирии, а Вашингтон, поддерживающий курские формирования в регионе, объявил о выводе своих войск с этой территории.

«Наша позиция однозначно исходит из необходимости решать все проблемы этой части Сирийской Арабской Республики через диалог между центральным правительством в Дамаске и представителями курдских общин, которые на этой территории традиционно проживают»,— прокомментировал ситуацию в регионе российский министр (цитата по «Интерфаксу»).

При этом господин Лавров отметил, что действия США на северо-востоке Сирии противоречивы. «Я затрудняюсь сказать, что не так с американскими действиями в САР, но то, что они полны противоречий и отражают недоговороспособность наших американских коллег,— это для меня уже является установленным фактом»,— добавил он.

Напомним, 9 октября Турция подвергла бомбардировкам позиции курдских формирований на севере Сирии и объявила о готовности к наземной операции по созданию зоны безопасности на восточном берегу Евфрата. Турецким авиаударам предшествовало решение Вашингтона вывести американские войска с северных территорий Сирии. Курды обвинили американское военное командование в предательстве.

О начале военной операции в регионе и раскладе сил — в материале “Ъ” «Дональд Трамп бежит от союзников».