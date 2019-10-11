Сбербанк подержит краба

Интерес к аукционам на крабовые квоты и высокая стоимость лотов вынуждает профильных игроков привлекать в партнеры банки. Сбербанк стал совладельцем сахалинской компании «Островной-краб», которая может за его счет принять участие в торгах. Если бизнес окажется удачным, банк выиграет и от продажи своей доли.

О том, что структура Сбербанка получила долю в компании, которая может заняться добычей краба, “Ъ” сообщил глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Это подтверждается данными ЕГРЮЛ. На этой неделе к ООО «Сбербанк инвестиции» перешло 5% в сахалинском ООО «Островной-краб». Эта компания была создана в мае АО «УК "Дальневосточный рыбак"» («ДВ рыбак») из Владивостока, которое сохранило 95%. Источник “Ъ” в отрасли включает «ДВ рыбака» в двадцатку крупнейших рыбопромышленников региона. По собственным данным, группа управляет более 30 судами и выловила в 2018 году свыше 60 тыс. тонн продукции. Владельцами «ДВ рыбака» указаны местные предприниматели Алексей Байгужин (34%), Анатолий Галкин и Олег Симчук (по 33%). В «ДВ рыбаке» и Сбербанке воздержались от комментариев.

5 процентов приобрел «Сбербанк инвестиции» в капитале компании, которая собирается участвовать в крабовых аукционах

Компания «Островной-краб» создана для участия в аукционах по распределению 50% квот на добычу краба, рассказал источник “Ъ” в отрасли. Торги стартовали в этот понедельник и должны завершиться 15 октября. Квоты будут закрепляться на 15 лет. Размер квот в зависимости от вида ресурса и района промысла — от 5,263% до 100%. Годовой объем вылова выставляемого на торги краба оценивался в 46 тыс. тонн.

По словам источника “Ъ”, Сбербанк выступает инвестором ООО «Островной-краб», но условием было вхождение в капитал. «Это, может быть, единственный пример такого партнерства. Вероятно, компания не смогла найти иного подходящего залога»,— говорит он. Управляющий директор по методологии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков отмечает, что получение миноритарной доли может быть компенсацией для Сбербанка, например, при кредитовании на более льготных условиях. Участие в аукционах на крабовые квоты требует серьезных инвестиций — понятно, что Сбербанк захотел иметь долю для контроля за ходом освоения квоты и соблюдения бизнес-плана, указывает замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников.

Совокупная начальная цена всех лотов — около 125,5 млрд руб. В среду глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что за первые два дня было продано лотов примерно на 46 млрд руб. Как следует из аукционной документации, к вечеру четверга продано 22 из 41 лотов. Большая часть была выставлена по начальной цене 3,39 млрд руб. Победители аукционов и стоимость покупки пока не раскрываются. По данным источников “Ъ”, как минимум шесть лотов могли выиграть структуры владельца Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Глеба Франка. В РРПК говорят, что в аукционах участвует ГК «Русский краб», где от комментариев пока воздерживаются.

Добыча краба — высокорентабельный бизнес, отмечает господин Сенников. По его словам, суда для его вылова дешевле, чем для добычи минтая или трески, у краба прогнозируемые запасы и себестоимость получается ниже отпускных цен. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников ранее оценивали среднюю стоимость выставленных на аукцион крабов от $7–8 до $18–20 за 1 кг. По словам Станислава Волкова, если бизнес будет развиваться успешно, доля Сбербанка подорожает и тот выиграет на ее продаже.

Александр Савельев считает, что присутствие Сбербанка в капитале компании, которая участвует в аукционах, может быть нарушением: Сбербанк — один из учредителей Российского аукционного дома (РАД), где проходят торги. Аффилированность, даже если она прослеживается, не является основанием для недопуска к торгам или оспариванию результатов, возразили в РАД: банк же владеет всего 19% АО РАД, что не позволяет говорить об аффилированности. Но если площадка нарушит права других участников в пользу Сбербанка, подчеркивает управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко, их связь будет аргументом в деле о нарушении антимонопольного законодательства.

Анатолий Костырев