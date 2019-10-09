Краба разбирают по лотам

За первые два дня проведения аукционов на квоты на вылов краба было продано 12 из 41 лота примерно на 46 млрд руб. Победителем шести торгов могли стать структуры Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Глеба Франка, которую изначально называли одним из главных бенефициаров аукционов. РРПК продолжит участвовать в дальнейших торгах, которые должны завершиться 15 октября, уверены участники рынка.

По итогам первых двух дней проведения аукционов по распределению части квот на вылов краба было продано лотов примерно на 46 млрд руб., сообщил в среду глава Росрыболовства Илья Шестаков. Состав лотов и участников аукционов он не назвал. По его словам, победители будут объявлены по итогам всех аукционов после розыгрыша последнего лота 15 октября. Аукционы по распределению 50% квот на добычу краба стартовали 7 октября. Квоты будут закрепляться на 15 лет. Размер квот в зависимости от вида ресурса и района промысла — от 5,263% до 100%. Годовой объем вылова выставляемого на торги краба оценивался в 46 тыс. тонн. Совокупная начальная цена всех лотов — около 125,5 млрд руб.

Как следует из аукционной документации, за первые два дня было разыграно 12 лотов с квотами на вылов краба в Дальневосточном бассейне.

Один — с начальной ценой в 1,28 млрд руб., стартовая стоимость остальных — 3,39 млрд руб. Как сообщил господин Шестаков, конкуренция была не на всех торгах. Источник “Ъ”, знакомый с ходом аукционов, говорит, что многие лоты были проданы по начальной цене.

Основной победитель аукционов на данный момент — РРПК Глеба Франка, сообщили два источника “Ъ” в отрасли. По словам одного из них, структуры компании приобрели половину всех разыгранных лотов. В РРПК заявили, что в аукционах участвует ГК «Русский краб». В «Русском крабе» воздержались от комментариев до появления протокола. В Минсельхозе и Росрыболовстве оперативно на вопросы “Ъ” ответить не смогли.

Об интересе РРПК к крабовому бизнесу стало известно в 2017 году, когда структуры компании заплатили за квоты на вылов этого ресурса более 10 млрд руб. Сегодня группе принадлежат права на добычу 2,6 тыс. тонн краба в год. Источники “Ъ” изначально называли РРПК одним из главных бенефициаров будущих аукционов на крабовые квоты. Так, утверждали собеседники “Ъ”, именно РРПК стояла за письмом, направленным в конце 2017 году президенту Владимиру Путину с предложением перевести распределение квот на вылов краб на аукционы. В компании причастность к письму неоднократно опровергали.

По мнению источника “Ъ”, структуры РРПК продолжат участвовать и у других аукционах по продаже квот на вылов краба в Дальневосточном бассейне, которые должны завершиться в эту пятницу.

В последние дни аукционов, 14 и 15 октября, будут разыграны квоты на вылов краба в Северном бассейне. Но глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев уверен, что структуры РРПК будут участвовать во всех возможных торгах, в том числе и для Северного бассейна.

Анатолий Костырев