Признаки неуважения к власти разъяснили «общедоступно»

В Сети появился полный текст рекомендаций МВД о том, как наказывать за неуважение к власти. Если экспертиза не подтвердила попытки оскорбить госорганы, полиция должна искать другие поводы для возбуждения дела. В июле “Ъ FM” рассказывал, что документ получили региональные министры внутренних дел. В тексте описываются четкие инструкции для сотрудников полиции касательного того, что именно считать поводом для возбуждения дела.

Так, неуважение к власти должно быть выражено в грубой форме, а автор публикации должен противопоставлять себя обществу и оскорблять государственные символы и органы. При этом наказывать за личную переписку нельзя — оскорбление должно быть публичным. Но, как выяснила правозащитная организация «Агора», есть и дальнейшие рекомендации. По словам ее адвоката Станислава Селезнева, полицейским советуют искать в словах обвиняемого другие правонарушения: «Этот документ был написан в ответ на требование Владимира Путина по итогам “Прямой линии” 20 июня отследить все случаи применения закона “О неуважении к власти”. Совершенно абсурдные случаи привлечения к ответственности со штрафами в 30 тыс. руб. достигли запредельного количества: за первые два месяца было возбуждено более 30 дел. В связи с этим была подготовлена инструкция для сотрудников. Ее применением, возможно, объясняется большое количество случаев прекращения производства.

В МВД вынуждены были раскрыть свою тактику работы и представить в суд методическое указание для расследования подобных дел. Формулировка статьи в том виде, в каком она есть, расплывчата и позволяет трактовать ее чрезвычайно широко. Рекомендации Министерства внутренних дел на самом деле ни в коем случае не упрощают положения простого гражданина, поскольку методические рекомендации законом не являются, а дело может быть возбуждено не только Министерством внутренних дел, но и непосредственно прокуратурой, сотрудниками Федеральной службы безопасности. Если же по итогам рассмотрения этого заявления полицией не будет установлено наличие состава правонарушения по статье “О неуважении к власти”, методичка рекомендует провести дополнительную проверку по другим составам — по хулиганству, оскорблению, по возможным уголовным статьям вплоть до статьи о разрушении исторического и культурного памятника».

В МВД документ не комментировали. Появление такого рода рекомендаций — стандартная практика, говорит адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов. Он отмечает, что методичка МВД вряд ли повлияет на статистику дел о неуважении к власти: «По каждой из категорий дел опыт обычно обобщается, а судебная практика и рекомендации меняются.

Эта рекомендация является как раз подзаконным актом, на который никто ссылаться в юридических документах не будет.

Она носит внутренний характер и не является нормативным правовым актом. Я не уверен, что этот документ каким-то образом отразится на статистических показателях раскрываемости, поскольку цель заключается в том, чтобы дать сотруднику органов внутренних дел какой-то методический аппарат, на основе чего он будет действовать при оформлении такой категории дел».

Какой регион стал лидером по количеству рассмотрения дел о неуважении к власти Читать далее

Закон о неуважении к власти был принят в марте. За время его действия было возбуждено 45 административных дел. Суды взыскали с обвиняемых почти 900 тыс. руб. штрафа.

Илья Сизов