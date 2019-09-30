«Агора»: большинство дел о неуважении к власти связаны с высказываниями о Путине

За полгода действия закона о неуважении к власти возбуждено 45 уголовных дел в 29 регионах России. 23 из них касаются высказываний в адрес президента России Владимира Путина, посчитала международная правозащитная группа «Агора». Второе место делят силовики и губернаторы, говорится в пресс-релизе организации.

Общая сумма штрафов по 45 делам составляет 845 тыс. руб. Однако только по 23 из них приговоры вступили в силу. Сумма штрафов по ним составляет 675 тыс. руб. Не вступили в силу или находятся в процессе обжалования дела еще на 170 тыс. руб.

Из 23 штрафов, по которым решение уже принято, 18 касались оскорбления господина Путина. 11 штрафов назначили после признания вины. 12 человек вину не признали. По девяти из ним адвокаты «Агоры» направили жалобы в ЕСПЧ.

За полгода суды прекратили восемь дел, три из них — за истечением срока давности. Четыре дела вернули в полицию, пять дел полиция или прокуратура прекратили до передачи в суд.

Лидером среди регионов по количеству рассмотрения дел о неуважении к власти стала Архангельская область, где за лето возбудили семь дел.

В докладе «Агоры» отмечают, что среди привлеченных граждан практически нет политических активистов или публичных личностей. «В основном преследуемые живут в удаленных от Москвы и даже региональных центров небольших населенных пунктах. Их высказывания являются личной реакцией на события, которые происходят в стране»,— пишут авторы доклада. По их мнению, если исключить из сферы действия закона высказывания в адрес президента, то статья «фактически перестанет применяться».

Президент Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти 18 марта 2019 года. Сейчас в МВД рассматривают возможность введения наказания за резкие высказывания в адрес полицейских.

Подробнее — в материале “Ъ” «Оскорбление чувств ведомственных».

Как МВД рассматривает нарушение закона — в материале “Ъ FM” «Случаи неуважения к власти рассмотрят по методичке».