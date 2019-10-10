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Боксерскую бриллиантовую перчатку подарили Владимиру Путину в Нижнем Новгороде

Президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита на форум «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде подарили бриллиантовую боксерскую перчатку, сообщает пресс-служба Кремля. Спортсмены вручили подарок главе государства, когда он посетил стенд федерации бокса России.

Напомним, форум проходит в Нижнем Новгороде 10-11 октября. В связи с проведением мероприятия будут перекрыты некоторые улицы у стадиона на Стрелке.

Анастасия Еремина


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