Боксерскую бриллиантовую перчатку подарили Владимиру Путину в Нижнем Новгороде

Президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита на форум «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде подарили бриллиантовую боксерскую перчатку, сообщает пресс-служба Кремля. Спортсмены вручили подарок главе государства, когда он посетил стенд федерации бокса России.

На выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы" Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку pic.twitter.com/p3Hj4ZTVvM — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 октября 2019 г.

Напомним, форум проходит в Нижнем Новгороде 10-11 октября. В связи с проведением мероприятия будут перекрыты некоторые улицы у стадиона на Стрелке.

Анастасия Еремина