Судью задержали за УДО

Судья Волжского районного суда Самарской области Михаил Бурцев был задержан силовиками при получении 250 тыс. руб. из предполагаемой взятки в размере 500 тыс. руб. Предположительно, деньги предназначались для условно-досрочного освобождения осужденного.

О том, что судья Волжского райсуда Самарской области Михаил Бурцев задержан при получении взятки, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «…Деньги (первый транш — 250 тыс. руб.) предназначались за условно-досрочное освобождение преступника. Задержание проходило с санкции областного суда»,— написал в Twitter господин Хинштейн.

В пресс-службе областного суда сообщили, что 9 октября в облсуд из УФСБ России по Самарской области поступили материалы «о готовящемся противоправном деянии, связанном с незаконным получением денежных средств» Михаилом Бурцевым. Специальная коллегия судей областного суда вынесла постановление о разрешении проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении судьи. В итоге 9 октября судья был задержан силовиками в служебном кабинете Волжского районного суда при получении части денег в размере 250 тыс. руб. из предполагаемой общей суммы в 500 тыс. руб.

Однако с каким делом была связана полученная взятка — не уточняется.

В региональном СУ СКР “Ъ” сообщили, что материалов от ФСБ им не передавали.

Это не первый подобный случай в регионе. В марте текущего года при получении взятки в 550 тыс. руб. задержали судью Автозаводского районного суда Тольятти Ивана Ежова. Это была первая часть из суммы в 1,1 млн руб., которую он, по данным правоохранительных органов, требовал за вынесение решения по делу. Квалификационная коллегия судей (ККС) Самарской области тогда выявила, что взятка была связана с делом об обвинении в вымогательстве в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ). По данным СМИ, судья переквалифицировал статью на «Самоуправство» (ст. 330 УК РФ), за что, по версии следователей, попросил вознаграждение у адвоката обвиняемого.

В июле региональная ККС удовлетворила представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи по статье п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Это решение поддержали в ВККС. 10 сентября региональная ККС удовлетворила заявление Ивана Ежова о прекращении полномочий судьи.

В пресс-службе СУ СКР по Самарской области сообщили, что на сегодня уголовное дело еще не возбуждено: «Дело возбуждается председателем Следственного комитета. Пока мы не получили от них постановление».

Ани Айвазян, Самара