В арбитраже пресекли попытку взятки

Свердловский облсуд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего арбитражного судьи Олега Гаврюшина. По версии следствия, он пытался получить взятку 14 млн руб. за содействие одному из участников арбитражного процесса в выигрыше налогового спора. Ранее на семь с половиной лет за посредничество в получении взятки был осужден сын судьи Андрей Гаврюшин. Подсудимый вину не признает, заявляя, что не знал о действиях сына, который оказывал потерпевшим юридические услуги.

В четверг в Свердловском облсуде начался процесс по резонансному уголовному делу арбитражного судьи в отставке Олега Гаврюшина, обвиняемого в покушении на получение взятки (ст. 290 УК РФ). В ходе процесса подсудимый пытался ввести в дело нового адвоката — Александра Ардашева, который ранее защищал его сына Андрея Гаврюшина, осужденного за посредничество в получении взятки. Но суд ему отказал, так как в ходе предварительного следствия показания сына и отца различались, что делает невозможным одновременную защиту одним адвокатом обоих фигурантов. После этого суд заслушал обвинительное заключение и объявил перерыв до 26 сентября.

Согласно материалам дела, в мае 2018 года Олег Гаврюшин должен был получить 14 млн руб. за решение по налоговому спору в пользу местной компании «Проектно-изыскательский институт ГЕО».

Требуемая взятка составляла порядка 5% от общей суммы исковых требований — 326 млн руб.

Организация оспаривала решение инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Екатеринбурга от 2017 года о начислении истцу дополнительных налогов — налога на прибыль и налога на добавленную стоимость — и штрафов.

Как следует из материалов уголовного дела, наблюдение за судьей сотрудники регионального УФСБ начали в апреле 2018 года: они взяли под контроль его телефонные переговоры, переписку и установили наблюдение. 29 мая на входе в Свердловский арбитражный суд был задержан сын судьи Андрей Гаврюшин. По версии следствия, он нес деньги своему отцу. В итоге сын был взят под стражу и в июне 2019 года осужден на семь с половиной лет лишения свободы. Отец ушел в отставку, после чего по требованию главы Следственного комитета России в отношении него было возбуждено уголовное дело.

В ходе процесса Олег Гаврюшин заявил, что не считает себя виновным, и пояснил, что готов дать показания по происшедшим событиям. По сведениям “Ъ”, одной из позиций защиты будет являться факт незаконного проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении судьи. Дело в том, что сотрудники следствия предоставили в дело записи телефонных переговоров, которые были сделаны еще до получения разрешения на наблюдение за спецсубъектом. Кроме того, защита намерена доказать, что судья не был в курсе дел своего сына, который оказывал юридические услуги компании ГЕО.

Игорь Лесовских, Екатеринбург